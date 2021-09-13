К третьей волне коронавируса в Киеве уже подготовили более 4 тыс. коек, 98% из которых обеспечены кислородом, - Кличко

Вакцинация на сеголняшний день является главным условием для избежания строгого локдауна в Киеве.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сейчас столица еще в зеленой зоне. И мы используем это время, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии. Активно осуществляем вакцинацию, готовим больницы, - сказал мэр. - Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций - тоже. У нас подготовлены койко-места, больницы обеспечены всем необходимым, врачи имеют опыт лечения коронавируса. К третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых обеспечены кислородом. Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще - более 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди", - сообщил Кличко.

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В то же время, он выразил надежду, что Киеву не придется вводить строгий локдаун.

"Я надеюсь, до строгого локдауна не дойдет. И потребности полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к разным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна - вакцинация", - добавил мэр столицы.

Что касается вакцинации, то, по словам Кличко, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок. Более половины из них - двумя дозами.

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