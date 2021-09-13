Украине следует обратить внимание на человеческий капитал: без этого инвестиции могут не дать ожидаемых дивидендов, - вице-президент Всемирного банка Бьерде
"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", – сказала Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в "точки роста" - приоритетные отрасли, передает Цензор.НЕТ.
"Однако я хочу подчеркнуть один важный аспект, который не был особенно высветлен в планах правительства - важность человеческого капитала. Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, самым важным ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в том числе физический капитал и инфраструктуру", – добавила она.
В то же время неадекватность человеческого капитала может значительно повлиять на развитие, полагает вице-президент ВБ.
"Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов", – заключила Бьерде.