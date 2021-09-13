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За сутки в Киеве COVID-19 заболели почти вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксирован один летальный случай. КАРТА

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За сутки в Киеве выявили 166 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 227861), умер один человек

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сути заболели 80 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 8 девочек от 3 до 14 лет и 10 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Также зафиксирован один летальный случай от вируса (всего 5308).

Кроме того, за сутки госпитализировали 24 больных коронавирусом и 64 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

90 преодолели коронавирус (всего 218287).

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По словам мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: в Святошинском (52), в Деснянском (26), в Соломенском и в Дарницком (по 16). 

За сутки в Киеве COVID-19 заболели почти вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксирован один летальный случай 01

Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Да уже экономика потеряла с этим ковидобесием. Продолжайте ужесточать. Потеряете еще больше. Толку будет с того, что к примеру в кафе будет вакцинировано 80% персонала и оно будет работать, если в нем посетителей не будет. Самих себя обслуживать будут?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Тут сильно думать нет необходимости. Достаточно посмотреть на официальные данные по вакцинации. На 40 млн человек 4 с лишним два раза вакцинированы и чуть более 5 млн один раз. Выводы делайте сами.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Жрать захотят поедят дома. А вы лапу сосите.
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