КС на этой неделе начнет рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности, - нардеп Качура

Конституционный суд на этой неделе начнет рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе Конституционный суд возьмется за рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности. Депутаты, которые обратились в КС, считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры. Будем внимательно следить за этим делом", - отметил Качура.

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Как сообщалось, 50 депутатов, большинство которых из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Среди них Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и т.д. - ред.), хотят оспорить в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020 года

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Так, за него предварительно проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания.

В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Напомним, Верховная Рада в сентябре 2019 года приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря 2019 года парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.