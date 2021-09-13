Лукашенко планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400: "Нас начинают с юга подогревать"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о планах разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По словам белорусского диктатора, страна планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд.

"Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", - сказал Лукашенко.

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