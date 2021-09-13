Появление вакцины от гриппа украинского производства запланировано на первое полугодие 2022 года, - Кузин

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал производство вакцины против гриппа украинского производства.

Об этом он рассказал в онлайн-интервью с Екатериной Булавиновой, медицинским експертом UNICEF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Появление вакцины запланировано на первое полугодие 2022 года.

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"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах. Это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будет осуществляться фасовка действующего вещества, упаковка и маркировка), но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", - отметил Кузин.