Сегодня ВСК Рады впервые допросит непосредственных участников спецоперации по "вагнеровцам": посмотрим, будет ли это сделано или заседание сорвут, - Бутусов

Сегодня в 12.00 продолжится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации с "вагнеровцами".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Комиссия планировала завершить работу по "вагнеровцам" в пятницу, была подготовлена презентация. Однако выяснилось, что комиссия не опросила ни одного участника спецоперации, и ни одного из участников совещания в кабинете президента, на котором спецоперацию приказали переносить. Как можно было в таком случае подготовить презентацию и вообще делать какие-то выводы - непонятно", - отметил журналист.

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"Это вызвало очевидные вопросы - а пытались ли вообще участники комиссии разобраться в порученном им деле, или просто имитировали расследование? Судя по словам главы комиссии Марьяны Безуглой, она была введена в заблуждение кем-то, кто вместо передачи в комиссию документов о проведении операции и вместо общения с учасниками операции, принес "слугам народа" готовый отчет, который Безуглой сказали озвучить", - добавил он.

"Однако в пятницу все поменялось, когда на заседание пришли по своей инициативе два офицера - участники спецоперации. И комиссия была вынуждена их заслушать, но без ведения протокола, что крайне странно, учитывая статус "следственной комиссии". Однако депутаты приняли решение оформить показания участников спецоперации под протокол в понедельник. Посмотрим, будет ли это сделано или заседание под каким-то предлогом сорвут. Поэтому комиссия продолжает работу по расследованию "Вагнергейта", - пояснил Бутусов.

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"Таким образом, сегодня депутаты Верховной Рады впервые проведут допрос и получат полную информацию о спецоперации с "вагнеровцами" из первоисточников, и смогут впервые задать вопросы. Надеюсь, что депутаты "ЕС" и "Голоса" все-таки будут допущены к работе комиссии. Один из ключевых стандартов НАТО, о котором постоянно заявляют наши партнеры - эффективный парламентский контроль. Пардаментский контроль предполагает обязательный допуск к расследованиям со стороны оппозиционных фракций, иначе расследование действий власти самой партией власти не получит никакого доверия в обществе", - резюмировал журналист.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.