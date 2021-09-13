COVID-сертификаты в "Дії" уже получили более 600 тысяч украинцев, - Федоров
Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 13 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы постоянно улучшаем технологию и исправляем ошибки, например, когда в базе данных отсутствует информация о второй или первой прививке. Мы пишем алгоритмы и это исправляем. На сегодняшний день уже более 600 тысяч человек сгенерировали сертификаты", - сказал Федоров.
Он добавил, что также Минцифры постоянно совершенствует технологию идентификации личности по лицу. По словам вице-премьера, "Дія. Підпис" в приложении, которое также необходимо для генерации сертификата, уже оформили более 1 млн пользователей "Дії". Вице-премьер подчеркнул, что подделать сертификат в приложении невозможно.
Федоров также посоветовал украинцам, которые планируют использовать сертификат для путешествий, генерировать их в "Дії" заранее для того, чтобы не возникало проблем при пересечении границы.