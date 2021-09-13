Надо ли брать в БЭБ людей из налоговой милиции? Считаю, что специалистов необходимо брать, - Мельник

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что все сотрудники в БЭБ будут набираться исключительно по конкурсу.

Об этом Мельник заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается, например, того, что я - старый кадр. Ну, во-первых, я пришел уже будучи гражданским. Четыре года пробыл гражданским и я вернулся. Но, я заявлял о том, что система уже теряет эффективность, еще в 2016 году. И, кстати, к тому, что человек старой системы возглавляет новый орган, - я это не считаю никак никакой преградой. Это то же, что спрашивают, а буду ли я брать людей из старой структуры. Вы знаете, на это я говорю, что если он специалист, его необходимо брать", - подчеркнул глава БЭБ.

По словам Мельника, у него есть свое видение в отношнии старых руководителей. И более негативное, чем позитивное.

"Есть много людей, которые не готовы, которые просто отбывают свое время на работе, которым просто уже неинтересно что-то новое. И таких людей нельзя допускать в систему. Это я говорю в том числе и по налоговым милиционерам", - добавил глава БЭБ.

Кроме того, Мельник подчеркнул, что все сотрудники в БЭБ будут набираться исключительно по конкурсу.

Отметим, что глава БЭБ Вадим Мельник не имел бизнеса и все время работал в структурах налоговой милиции. С 21 декабря 2020 он занимал должность главы Государственной фискальной службы Украины. 20 августа 2021 года Мельник был назначен директором БЭБ.

Читайте: Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК