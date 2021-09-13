Если такая динамика заболеваемости COVID-19 во Львове будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин, - Садовый
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил о росте заболеваемости коронавирусом в городе и призвал жителей соблюдать карантинные нормы, заботиться о собственном здоровье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин.
В течение лета сохранялась спокойная ситуация, люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию. Сейчас мы наблюдаем рост. Если мы не будем любить себя и соблюдать все карантинные ограничения, то будем массово болеть. Большая просьба ко всем быть мудрыми и заботиться о себе", - сказал мэр Львова.