Украина может стать членом НАТО или ЕС, но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять, - Хербст

Экс-посол США в Украине Джон Хербст рассказал, какие перспективы он видит для Украины в ближайшем будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты ICTV".

"Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он перспективой ближайших лет приглашение Украины в НАТО и ЕС, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем, говоря о реформах в Украине, Хербст отметил, что они проводятся недостаточно быстро, "но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения (относительно членства. — Ред.).

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что США введут новые санкции, чтобы остановить запуск "Северного потока-2", экс-посол заявил, Администрация президента США Джо Байдена этого не сделает, однако это может сделать Конгресс.

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"Республиканцы готовы к этому шагу, но демократы не хотят вступать в открытый конфликт с президентом. Но если Байден станет слабее (на политической арене. — Ред.), они могут решить выступить единым фронтом против Северного потока-2", - сказал Хербст.

Напомним, 9-11 сентября в Киеве состоялась конференция Ялтинской Европейской Стратегии, организованной совместно с Фондом Виктора Пинчука — YES Brainstorming. Первые лица Украины и известные дипломаты со всего мира обсуждали вызовы для Украины и всего мира.

Принял участие в YES Brainstorming и Джон Хербст, который запомнился многим участникам конференции своей пламенной речью о противостоянии Северному потоку-2.