В приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта

КП "ГИВЦ" в сотрудничестве с КП "Киевпастранс" разрабатывают новый сервис "Движение транспорта", который появится в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сервис оцифровывает данные КП "Киевпастранс" о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате. Команда "Цифровой" рассказала о будущем обновлении.

Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте. Поиск можно будет осуществлять по номеру маршрута или названию остановки.

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Кроме того, приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно осуществить пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в "Избранное", чтобы всегда иметь их под рукой.

Разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Также планируется привлекать пользователей, чтобы они оставляли отзывы о нем, чтобы улучшать и дополнять сервис, учитывая предложения горожан.

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Также продолжат совершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. Сейчас QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.

"Киев Цифровой" - приложение, объединившее главные городские сервисы. Пользователям уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты, оплата парковки, уплата штрафов, возврат эвакуированной машины с QR-кодом, а также голосование за проекты Общественного бюджета.