МИД о ДТП с туристическим автобусом в Турции: 35 граждан Украины получили травмы легкой и средней тяжести. ВИДЕО

В понедельник утром вблизи турецкого города Ментеше (провинция Мугла) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - сказал Николенко.

Спикер указал, что, вероятно, водитель - гражданин Турции - не справился с управлением из-за сердечного приступа.

"Он погиб на месте аварии", - добавил он.

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Николенко отметил, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

"Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь", - добавил он.

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Ранее ряд турецких СМИ сообщили, что в районе Мугла водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом.

По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.