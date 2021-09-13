Существует риск, что когда ГФС ликвидируют, то БЭБ еще не начнет фактически работать, - Мельник

Бюро экономической безопасности до 25 числа запустить практически невозможно.

Об этом глава БЭБ Вадим Мельник заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

В законе о БЭБ говорится, что ГФС должна быть ликвидирована на следующий день сразу после запуска БЭБ.

По словам Мельника, существует риск того, что когда ГФС ликвидируют, то БЭБ еще не начнет фактически работать.

"И сейчас как раз обсуждается этот вопрос, как не допустить, чтобы этого не случилось. В законе прописано, так: сначала работа БЭБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают, по закону, 25 или 26 сентября. И это как раз та дата, когда изымается из налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", - объяснил он.

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Мельник отметил, что БЭБ до 25 числа практически запустить невозможно, чтобы он выполнял свои функции.

"Но, изменений никто никаких не вносил о продлении срока ликвидации ГФС. Поэтому, именно сейчас главный вопрос - это уголовные производства и наверняка алгоритм. Прокуратура имеет право определять подследственность этих преступлений, расследование уголовных производств с другими органами, возможно так и будет делаться", - добавил глава БЭБ.

Мельник не исключает того, что эти преступления перейдут в прокуратуру.

"Других вариантов, честно говоря, я не вижу, потому что я не хотел бы, чтобы это очень затянулось во времени, чтобы эти уголовные производства не попали никоим образом ни к Национальной полиции, ни в СБУ. Они должны перейти в БЭБ, так написано в законе", - подчеркнул он.

Отметим, что глава БЭБ Вадим Мельник не имел бизнеса и все время работал в структурах налоговой милиции. С 21 декабря 2020 он занимал должность главы Государственной фискальной службы Украины. 20 августа 2021 года Мельник был назначен директором БЭБ.

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