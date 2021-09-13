Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

В начале новой волны заболеваемости COVID-19 уровень вакцинации в Украине является крайне низким по сравнению с европейскими странами. Вместе с тем, более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 граждан, почти идентичную с официальной статистикой, и составляющую около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

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Однако низкие темпы вакцинации в ближайшее время могут еще более затормозить, учитывая то, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.

Интересен и тот факт, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.

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