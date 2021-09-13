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Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

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Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
В начале новой волны заболеваемости COVID-19 уровень вакцинации в Украине является крайне низким по сравнению с европейскими странами. Вместе с тем, более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 граждан, почти идентичную с официальной статистикой, и составляющую около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

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Однако низкие темпы вакцинации в ближайшее время могут еще более затормозить, учитывая то, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе.

Интересен и тот факт, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.

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Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться от COVID-19 в ближайшей перспективе, - опрос Фонда Демократические инициативы 01

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    У меня один родственник (переболевший, здоровый, 45) после прививочки слёг на несколько дней, другой, 52+ получил в подарочек паралич в поллица, вроде проходит.

    Такшта какта не очень то хочется повторять.
  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Для вакцинованих в першу чергу лікування від К має бути платним з тієї причини, що на них вже витратили мільярди грн. (і ще витратять не один десяток мільярдів) на захист, а тепер ще й лікування безкоштовне? З якого переляку?
  • алекс философ
    Цей проплачений троль греф, під кожним постом строчить за вакцини. Не звертай уваги. Не може знайти нормальну роботу, то за 30 срібняків ярий вакцинатор
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