Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП, которого очень боится судебная мафия, - Шабунин

Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия

Об этом на своей странце в Facebook написал глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия. Мы об этом плане предупредили еще в пятницу", - написал он.

По словам Шабунина, украинская "судебная" система отдаляет государство и от ЕС, и от НАТО даже не на годы, а на десятилетия: "Не просто пассивно "отдаляет", а силой держит в своем прогнившем коррумпированном болоте".

"Совет судей (и ее председатель Богдан Монич) отказались выполнить прямую норму закона и делегировать хотя бы одного своего представителя в Этический совет (без чего орган не может начать работу).

И это при том, что несколько судей выразили готовность войти в этот орган. Давайте еще раз: Совет Судей тупо отказался выполнить прямую норму закона.

Судебная мафия очень боится очистки ВСП, потому что точно знает, что это начало конца коррумпированной системы - их конца", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин

Также Шабунин добавил, что личную ответственность за блокирование главной реформы страны несут члены Совета Судей и его председатель Богдан Монич http://rsu.gov.ua/ua/pro-rsu

"Вот же гады в ЕС и НАТО - никак нас к себе не берут. У нас же коррупции вообще нет, это все ложь и клевета - в Совете судей спросите

Как думаете, это произошло по согласованию с Зеленским, или - самодеятельность судейской мафии?", - резюмировал глава ЦПК.

Напомним, ранее Шабунин обратил на ситуацию внимание Офиса Президента, который имеет непосредственное влияние на Совет Судей.

"Поведение Совета Судей в понедельник четко покажет, согласился ли Офис Президента со срывом главной реформы, которой Зеленский так гордился во время поездки в США. Как бы ни было, даже если СС попытается заблокировать конкурс - сделать это просто не удастся. Слишком велик общественный запрос на него", - добавил Шабунин.