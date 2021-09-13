Три типа паспорта уже доступны в "Дії"

Теперь в приложении "Дія" отображаются небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал приложения.

Отмечается, что в Украине загранпаспортом в приложении "Дія" можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.

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На сегодняшний день в "Дії" доступны три типа паспорта:

- ID-карта

- биометрический загранпаспорт

- небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года

Паспорт-книжечка пока не отображается.