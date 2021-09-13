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Нардепы "ЕС" о заседании ВСК по "вагнеровцам": Когда "слуги" Зеленского "расследуют" "вагнергейт" Зеленского, это просто прикрытие для власти

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13 месяцев после срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" Офис Зеленского блокирует расследование этой истории.

 Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович перед заседанием ВСК, в которой заседают исключительно депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Нардепы ЕС о заседании ВСК по вагнеровцам: Когда слуги Зеленского расследуют вагнергейт Зеленского, это просто прикрытие для власти 01

Активисты также поставили перед входом в помещение комитетов ВР манекены Зеленского и Ермака, которых ВСК так и не допросила.

Нардепы ЕС о заседании ВСК по вагнеровцам: Когда слуги Зеленского расследуют вагнергейт Зеленского, это просто прикрытие для власти 02

"К сожалению, 13 месяцев люди, которые стоят у нас за спиной, убеждали нас, что изначально не было ни одной спецоперации. Затем убеждали украинцев в том, что якобы украинские спецслужбы не участвовали в этой спецоперации. Затем начали путаться в показаниях и пытались объяснять, каким все-таки было участие украинских спецслужб, или не было этого участия украинских спецслужб в этой спецоперации", - напомнил Вятрович.

Он также отметил, что все 13 месяцев "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции безрезультатно требуют создания специальной временной следственной комиссии, которая должна наконец ответить на эти вопросы. Вятрович отметил, что так называемая ВСК от слуг нелегитимна и создана лишь с целью фальсификации расследования.

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"Представителей "Европейской Солидарности" в пятницу не допустили к участию в этой ВСК даже в качестве наблюдателей. То есть опять видим желание закрыть это расследование, направить его в нужном для руководства русле, а не для государства, которое пытается понять, что на самом деле произошло тогда с этой спецоперацией", - говорит Владимир Вятрович.

Народный депутат Мария Ионова отметила, что ложь Верховного Главнокомандующего - это трагедия для государства. "Это не является мотивацией для наших спецслужб и для Вооруженных сил", - убеждена Ионова. Она также отметила, что руководитель ВСК Марьяна Безуглая, выступая в пятницу с подготовленным заранее "отчетом комиссии", придала огласке секретную информацию.

Нардепы ЕС о заседании ВСК по вагнеровцам: Когда слуги Зеленского расследуют вагнергейт Зеленского, это просто прикрытие для власти 03

"В пятницу госпожа Марьяна уже столько наговорила, что действительно очень интересно, снят ли гриф секретности с тех деталей, которые она сообщила", - отметила Ионова.

"Также у меня вопрос к власти - каким образом представление СБУ о том, что должны быть вручены подозрения этим всем российским подонкам, которые сбили наши самолеты, которые убивали украинцев, сбивали самолеты, должно было состояться на территории Украины. Но мы тоже с вами помним, что сначала власти говорили, что не было этой спецоперации", - напомнила Ионова.

Она призвала СМИ не замалчивать эту историю. "Мы обращаемся к средствам массовой информации - этот вопрос не может быть заблокирован и замолчан. Мы с вами видим, что очень многие центральные СМИ по указанию Офиса Президента этот вопрос блокируют. Это вопрос нашей безопасности - и наших спецслужб, и наших Вооруженных Сил, и вообще безопасности государства", - убеждена Ионова.

"По-моему, ни о каком расследовании этого дела речь не идет. Речь идет лишь о создании определенного политического прикрытия", - резюмирует Владимир Вятрович.

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