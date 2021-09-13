Вспышки коронавируса после празднования Рош ха-Шана в Умани нет, - ОГА

Черкасские и уманские чиновники отрицают вспышку коронавируса в Умани, о чем накануне заявили в Израиле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в управлении здравоохранения Черкасской ОГА.

"Никакой вспышки болезни в Умани мы не наблюдаем", - утверждает начальник Управления здравоохранения Черкасской ОГА Юрий Савенко.

По словам заместителя председателя Черкасской ОГА Ларисы Кошевой, информация о 1 439 хасидах-паломниках, у которых по возвращении в Израиль из Умани обнаружили коронавирус, является преувеличением или недоразумением.

Председатель Уманской РГА Игорь Миклащук подтвердил, что в Умани никакой вспышки болезни пока не наблюдают.

"Если бы на самом деле среди хасидов обнаружили 1400 больных, то в Умани уже был бы мор. Однако, ничего подобного мы не наблюдаем", - подчеркнул Миклащук.

Также смотрите: Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО