Повышение налогов приведет к девальвации гривни и тенизации бизнеса в Украине, - экономист

Повышение налогов для бизнеса приведет к росту теневой экономики, в условиях кризиса налоговую нагрузку нужно снижать. Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак.

"В экономической теории, как и на практике, классическая реакция на экономический кризис и на экономический спад - это уменьшение налоговой нагрузки на бизнес. Это один из самых действенных методов - как спад, во-первых, уменьшить в своем объеме, а во-вторых - сократить, уменьшить срок падения национальной экономики из-за снижения налоговой нагрузки", - отметил Новак, комментируя намерения власти повысить налоги законопроектом 5600.

Он напомнил, что сейчас происходит падение цен на ключевые экспортные позиции Украины на мировых рынках, поэтому очевидно, в ближайшее время стоит ожидать замедления экономического развития. При таких условиях, по мнению экономиста, власть должна поддержать бизнес, а не увеличивать налоговую нагрузку на него.

"В Украине, к сожалению, правительство, как и Нацбанк работают не по экономической науке, а скорее против нее, думая, что законы экономики можно обмануть. Любая попытка обмануть законы экономики, как и законы физики, химии или биологии, возвращается обратно бумерангом в виде еще более длительного падения национальной экономики, инфляции и девальвации национальной денежной единицы", - отметил Новак.

Кроме того, он считает, что повышение налогов заставит бизнес уходить "в тень", поэтому вместо ожидаемого увеличения поступлений в бюджет, власть получит рост нелегального сектора экономики.

"Практика украинская показывает, что увеличение налоговой нагрузки, увеличение ставки налога или акцизов, оно не приводит к математическому пропорциональному увеличению налоговых поступлений. В украинских условиях увеличение налоговой нагрузки приводит к тенизации экономики, тенизации соответствующих рынков. Это реакция как производителей, так и торговцев на то, что государство хочет больше забирать в виде налогов, сборов и акцизов", - пояснил Новак.

Как известно, на прошлой неделе стоимость руды на мировых рынках возобновила антирекорд: по данным S & P Global Platts, ее продавали по $ 130 за тонну. Таким образом, буквально за неделю она подешевела на 2,5%, а с августа потеряла в стоимости уже более 50 долларов (тогда она стоила $ 183 / тонна).

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством, (законопроект 5600) приведут к инфляции и росту безработицы, а также потере конкурентоспособности отечественных предприятий.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.