Украина закупит еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar, - Залужный

Украина намерена закупить еще четыре комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar. На сегодня в распоряжении армии уже имеется два комплекса.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на сегодня на вооружении есть два комплекса Bayraktar - 12 летательных аппаратов.

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"Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства", - подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что самой покупки недостаточно, поскольку нужно научиться эффективно с ними работать

"Сейчас мы изучаем методику использования этих аппаратов. Если бы мы имели опыт Азербайджана, было бы намного проще. Признаю, что к сожалению, мы имеем очень мало опыта", - добавил Залужный.