Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"
Об этом сообщило 13 сентября издание Montel, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что регулятор получил всю необходимую документацию, но на окончательное решение уйдет до четырех месяцев.
Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф. По его словам, решение регулятора должны передать Еврокомиссии.
"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.
По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.
10 сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено.