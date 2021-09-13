Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"

Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщило 13 сентября издание Montel, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что регулятор получил всю необходимую документацию, но на окончательное решение уйдет до четырех месяцев.



Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф. По его словам, решение регулятора должны передать Еврокомиссии.

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"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

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10 сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено.