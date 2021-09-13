Новости

Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"

6 70838
Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"
Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщило 13 сентября издание Montel, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что регулятор получил всю необходимую документацию, но на окончательное решение уйдет до четырех месяцев.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф. По его словам, решение регулятора должны передать Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Также читайте: Вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину стоит также рассматривать в Нормандском формате, - Ермак

10 сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено.

Топ комментарии

  • Ярослав Волохов
    А что для нас это меняет? Если Украина снова попадет под власть Рашки, здесь пол страны уничтожат а вторую половину загонят в Сибирь. Потому что их илитка смотрит на нас как на взбунтовавшихся рабов. А непокорных рабов уничтожают.
    Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
  • Харьков Сумской
    Відлік до бану пішов...
  • Ярослав Волохов
    При Сталине это не сильно помогало. Пускали под нож всех - даже покорных, даже лизоблюдов, даже самих палачей. С тех пор московиты ничуть не изменились и мечтают повторить. Так что лучше всего просто не попадать под их власть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости