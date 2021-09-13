Гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, - СБУ

Российскому певцу Алишеру Валееву (известному как Моргенштерн) запрещена любая концертная деятельность на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что позиция основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ".

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием. В сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины - запрещены", - добавили в спецслужбе.

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Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты российского артиста в Украине открыли в сентябре. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Напомним, 29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке он находится под 28-м номером.

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