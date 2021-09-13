Гендиректор НПО "Павлоградский химзавод" Шиман о подозрении от НАБУ: Дело сфабриковано по заказу горно-обогатительных комбинатов

Гендиректор государственного предприятия "НПО "Павлоградский химический завод" Леонид Шиман, которого НАБУ подозревает в злоупотреблении служебным положением, заявил, что это дело сфабриковано военной прокуратурой по заказу горно-обогатительных комбинатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Военная прокуратура сфабриковала это дело по заказу горно-обогатительных комбинатов, принадлежащих не самым бедным людям в этой стране, которые по сути дела хотели зарабатывать дополнительную прибыль за счет покупки продукции госпредприятий ниже себестоимости. Так как наше предприятие отказалось это делать ... нам поэтому остановили изготовления взрывчатых материалов на предприятии. Мы тогда потеряли производственные мощности, уволили 51 человека, предприятие не получило возможность заработать порядка 236 млн грн", - отметил Шиман.

"По какой причине это сейчас делает НАБУ, я не знаю, до конца я не понимаю. То, что это скажется однозначно на программе повышения обороноспособности страны - да. Потому что выбиваться будут ключевые спциалисты в этой области. ... Я полностью уверен, что это дело "сшито белыми нитками", а наши адвокаты в суде смогут доказать, что никаких убытков, тем более в 43 миллиона, которые заявлены в этом деле, предприятие не понесло. Наоборот, заработало больше 97 млн грн прибыли, из которых оплатили полностью все налоги", - добавил он.

По словам Шимана, Государственное предприятие "Павлоградский химический завод" как выполняло свои производственные планы, так и будет выполнять.

"Наше предприятие является стратегическим и относится к военно-промышленному комплексу Украины. Основные цели, которые перед нами сегодня поставили президент Украины, правительство Украины, СНБО, - это создание высокоточных ракетных видов вооружений с целью защиты нашей Родины от потенциальных агрессорских нападок на нашу страну", - подытожил он.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что госпредприятие "Павлоградский химзавод" по вине руководства недополучило 43 млн грн дохода.

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