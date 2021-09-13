Зеленский о блокировании Советом судей судебной реформы: Каждое незаконное действие получит немедленный отпор
"Согласно абзацу 6 пункта 23-1 Заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП", - говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.
"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - отметил Зеленский.
Зеленский также поблагодарил международные организации, которые на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, что будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета.
Ранее на своем заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.