К перенесшему пытки российских силовиков Асану Ахтемову допустили независимого адвоката
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность.
Азаматов дал комментарий о встрече со своим доверителем: "Сегодня в сизо Симферополя удалось увидеть Асана после двух предыдущих попыток увидеть его. Держится, хоть и сложно после перенесенного".
Помимо соглашения на юридическую помощь и отказа от государственного адвоката, политзаключенный дал разрешение на получение от него сведений, составляющих врачебную тайну.
"Главное, теперь его защитником является адвокат, которого он выбрал, а не навязали органы следствия", — заключил Азаматов.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.