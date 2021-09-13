К перенесшему пытки российских силовиков Асану Ахтемову допустили независимого адвоката

Юрист Айдер Азаматов заявил, что встретился с Асаном Ахтемовым, который обвиняется российскими спецслужбами в повреждении газопровода в оккупированном Крыму. Было подписано соглашение на защиту и отказ от ранее назначенного адвоката.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность.

Азаматов дал комментарий о встрече со своим доверителем: "Сегодня в сизо Симферополя удалось увидеть Асана после двух предыдущих попыток увидеть его. Держится, хоть и сложно после перенесенного".

Помимо соглашения на юридическую помощь и отказа от государственного адвоката, политзаключенный дал разрешение на получение от него сведений, составляющих врачебную тайну.

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"Главное, теперь его защитником является адвокат, которого он выбрал, а не навязали органы следствия", — заключил Азаматов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.