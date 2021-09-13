После выборов в Госдуму на оккупированном Донбассе Россия не сможет больше сказать "нас там нет", - член ТКГ Иванова
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.
"Не только студентов заставляют голосовать на предстоящих российских выборах, это касается и "государственных служащих" в ОРДЛО. Это не только студентов касается, это очень большая часть населения Донбасса, проживающего на оккупированных территориях. Большинство из них будут вынуждены голосовать не потому, что они хотят, а потому, что это для них способ выживания", - отметила она..
По словам Ивановой, если "такое произойдет и на Донбассе будут люди голосовать, то Россия не сможет больше сказать ни в минских переговорах, ни на международных площадках или любых институциях, что "нас там нет".
"Для того чтобы они проголосовали на этих территориях, по законам Украины и по всем международным договорам должны быть государством Украина организованы там зарубежные округа. Если такие округа Украиной там не будут созданы, то граждане России не могут голосовать на этих территориях", - добавила член ТКГ.
Иванова отметила, что Украина на это будет реагировать должным образом и обращаться к международному сообществу, чтобы эти выборы были признаны недействительными не только Украиной, но и другими государствами.
"Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму", - добавила она.