В ночь с 14 на 15 сентября общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше из-за проведения матча "Динамо" - "Бенфика"

В ночь с 14 на 15 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа столичного метро и наземного общественного пассажирского транспорта будет продлена на один час.

Об этом сообщили коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, в ночь с 14 на 15 сентября на один час продлят работу маршрутов:

- троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

- трамвайных - №№ 1, 8, 28.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Кроме этого, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Также читайте: Я хотел продлить контракт с УАФ и дальше тренировать сборную по футболу, но мне не предложили, - Шевченко. ВИДЕО

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. "Киевский метрополитен" приносит извинения за неудобства и призывает соблюдать масочный режим.