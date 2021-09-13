В ночь с 14 на 15 сентября общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше из-за проведения матча "Динамо" - "Бенфика"
Об этом сообщили коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, в ночь с 14 на 15 сентября на один час продлят работу маршрутов:
- троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайных - №№ 1, 8, 28.
Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Кроме этого, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. "Киевский метрополитен" приносит извинения за неудобства и призывает соблюдать масочный режим.