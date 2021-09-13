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В Интернете обнаружена база, содержащая 53 млн записей с персональными данными украинцев, - Офис омбудсмена

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В Интернете обнаружена база, содержащая 53 млн записей с персональными данными украинцев, - Офис омбудсмена
В сети обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей с личной информацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных секретариата уполномоченного... на одном из веб-сайтов в сети "Интернет" обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры" , - говорится в сообщении.

В базе может содержаться почти 53 миллиона записей.

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Офис омбудсмена направил письмо "о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер реагирования" в Нацполиции.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А что ссылку трудно выложить на базу шоб скачать?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Цифровизация, понимаешь. Дия-шмия всякая.
  • Ben23
    100% Дия, она такая, её ещё никто не хакнул. Наверное потому что и так всё в интернете валяется.
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