С начала суток войска РФ на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Зайцевого войска рф обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2,5 гектара территории, передали на уничтожение 64 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

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