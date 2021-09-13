Двух львовян приговорили к условным срокам за поджог машины экс-генпрокурора Махницкого

Машину мужчины подожгли после того, как одного из них автомобиль BMW X5 обрызгал водой из лужи. Приговор вынесли через 5 лет после поджога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Одного из поджигателей приговорили к пяти годам заключения с испытательным сроком три года, другого - к четырем годам за решеткой с испытательным сроком два с половиной года. На суде оба они признали себя виновными.

Автомобиль Махницкому сожгли еще в 2016 году, но тогда ни он сам, ни полиция об этом не сообщали.

Из материалов суда стало известно, что вечером 3 июля 2016 года автомобиль BMW X5, принадлежащий Махницкому и его жене, обрызгал случайного пешехода водой из лужи. Тот успел запомнить марку и номер и проследил за автомобилем. А около 4 утра вместе со своим знакомым решил "напугать" неизвестного ему водителя.

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Пешеход перелез через забор паркинга, разлил бензин на капот BMW X5 и поджег его. Приятель поджигателя тем временем стоял "на шухере". После поджога оба сбежали в расположенный рядом парк.

Задержали их за считанные минуты, причем случайно. Полицейский патруль заметил двух подозрительных мужчин, которые, увидев правоохранителей, начали убегать. Их догнали и обнаружили у одного пятна бензина на одежде. В то время патруль уже получил по рации информацию о поджоге автомобиля, поэтому полицейские предположили, что задержанные могут быть причастны к этому.

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В суде Махницкий рассказал, что о поджоге узнал из телефонного звонка завхоза. Выбежав на улицу, он не заметил открытого пламени, но почувствовал запах бензина, разлитого на капот, лобовое стекло и вблизи автомобиля. В результате поджога были повреждены только два колеса, убытки возместила страховая компания. Махницкий также сказал, что раньше никогда не видел поджигателей.

51-летний Олег Махницкий - известный львовский юрист и политик. В 2012 году он был избран в Верховную Раду от ВО "Свобода". Высшая ступень его политической карьеры - должность генерального прокурора Украины, которую он занимал меньше четырех месяцев после победы Революции достоинства - с 28 февраля по 18 июня 2014 года.