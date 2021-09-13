В Раду поступило ходатайство о внеочередных выборах мэра Кривого Рога, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

В Верховную раду Украины поступило ходатайство о внеочередных выборах мэра Кривого Рога в связи с гибелью городского головы Константина Павлова.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В Раду зашли документы касательно назначения внеочередных выборов мера Кривого Рога. У парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - написал Качура.

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Он также добавил, что ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.