Прокуратура АРК обвиняет в госизмене двух крымских судей, штрафовавших крымскотатарских активистов

Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей с полуострова по статье "государственная измена".

"Досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова, в 2014 году, обвиняемые изменили присяге на верность народу Украины, заняв должности в незаконно созданных Бахчисарайском районном суде Республики Крым и Советском районном суде Республики Крым", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры.

На своих "должностях" обвиняемые признали четырех крымских татар виновными в организации массовой акции и оштрафовали.

"Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда председателю Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационная администрация РФ запретила въезд в Крым. Тогда, в знак протеста, выступая против оккупации, крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и др.", - уточнили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении бывших правоохранителей, перешедших на сторону России в оккупированном Крыму, открыли 68 дел, - ОГП

Отмечается, что таким образом указанные судьи "способствовали в переходу судебной системы Украины, которая действовала в АР Крым, на отправление правосудия в соответствии с законодательством государства-оккупанта, а также оказывали помощь в подавлении сопротивления оккупации полуострова".