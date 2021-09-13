Глава ВСК по "вагнеровцам" Безуглая откровенно врет, спецоперация была сорвана на высшем государственном уровне, - Забродский

Свидетельство офицеров ГУР, непосредственно участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ПВК Вагнера, существенно испортили сценарий провластного большинства.

Об этом заявил нардеп "ЕС", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Глава ВСК откровенно врет, начиная с деталей и заканчивая самой сутью общения сегодня с офицерами Главного разведывательного управления", - отмечает парламентарий.

Он также отметил, что если бы комиссия хотела установить истину, она должна была бы опросить участников событий.

"Доказательствами могут быть только факты, которые подтверждены соответствующими людьми. Круг этих должностных лиц сегодня был четко указан с указания фамилий и должностей, которые занимали в то время и занимают на сегодняшний день. Если комиссия будет действительно заинтересована в установлении истины по этому делу, она обязательно пригласит этих людей как минимум для собеседования. Но, к сожалению, мы сейчас имеем дело с четкими последствиями того, как сформирована эта комиссия, со степенью предвзятости, и главное - со степенью ее нацеленности на определенный результат", - говорит Забродский.

"Мы сегодня были свидетелями того, как во время общения с бывшими офицерами Главного разведывательного управления было отмечено немало информации, в том числе и очень существенной для того, чтобы установить, как развивались события. Во - первых, было четко указано, что все события, которые привели к отмене, отложению, а фактически срыву спецоперации, четко локализованы по времени и они происходили действительно в период за трое суток до того момента, как это стало известно широкой общественности", - говорит Забродский.

По словам нардепа, было отмечено, что все решения о переносе, отмене, отсрочке принимались действительно на высшем государственном уровне.

Читайте также: ВСК допросила и запротоколировала показания по делу "вагнеровцев" офицеров разведки Червинского и Семенюка, - "слуга народа" Безуглая

"Непонятная реакция членов комиссии, почему логическим продолжением бы не стало, например, приглашение руководителя Главного разведывательного управления. Если суммировать кратко сегодняшний день, можно сказать, что все события сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что срыв спецоперации, а фактически государственная измена все же состоялась на самом высоком государственном уровне. И каким бы ни было велико желание правящего монобольшинства на черное говорить белое, оно от этого белее не станет", - подчеркнул народный депутат.

"Нужно, чтобы была создана действительно справедливая комиссия, где будут сбалансировано представлены представители всех политических сил. И только в этом случае мы действительно можем рассчитывать на успех и на то, что обществу будет донесена профессиональная, правдивая информация о том, что произошло", - подытожил генерал Забродский.

Читайте: Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по "вагнеровцам", он - неприкасаемое лицо, - "слуга народа" Безуглая