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Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА

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Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА
В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение. Учреждения образования, в которых будет менее 80% вакцинированных педагогов, будут закрывать на карантин.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

По словам Осачука, на сегодняшний день в области показателя в 80% и более вакцинированного персонала достигли лишь 36% от всех учебных заведений - школ, садиков, университетов, институтов.

"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от садика до университета смогли работать, когда в стране будет введена "желтая" зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника", - добавил глава ОГА.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение.

    "У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

    Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
  • Ольга Л a2cb2bef
    Педагоги целенаправленно не вакцинируются. Они очень ждут онлайн. Им нравится сидеть дома варить борщ, жарить рыбу, нянчит внуков. Одной рукой отправляют задание на вайбер, а другой поварешкой наливают борщ мужу, который прибежал на обед. А многие поняли, что можно отлично заработать. Получая зарплату в полном размере, сидя дома. Они ещё занимаются репетиторством. Цены подскачили. За час в период дистанционки составляют от 300грн минимум. Мало того, многим показалось и этого мало, они принимают учеников группами у себя дома. Не соблюдая дистанцию и зарабатывая в час до 1000грн. Потом очень выгодно местным властям не оплачивать коммуналку в учебных заведениях. Писийте, тратьте свет дома. Всё очень просто.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А какже быть с тим?

    ст. 53 Конституции Украины

    Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
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