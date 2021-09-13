Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА
Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.
По словам Осачука, на сегодняшний день в области показателя в 80% и более вакцинированного персонала достигли лишь 36% от всех учебных заведений - школ, садиков, университетов, институтов.
"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от садика до университета смогли работать, когда в стране будет введена "желтая" зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника", - добавил глава ОГА.