Новости • Агрессия России против Украины

Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений

14 08028
Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не сообщала России о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины за то, что способствовал оккупации Крыма.

Слова министра цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Лавров отметил, что чешской власти направили ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.

"Москва надеется, что чешские власти будут строго соблюдать закон и не станут поддаваться на политические провокации", - добавил глава МИД РФ.

Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.

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Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    KNO₃+S+C)*25%


    @olybass25

    ·
    23 год



    В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
  • Ksenia VB
    Олекса Моцно Лютий


    @tendertorg21

    ·
    18 год



    Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!
  • 18c49ed2
    Чехи ответили положительно, т.е просто послали подальше.
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