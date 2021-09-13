Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не сообщала России о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины за то, что способствовал оккупации Крыма.