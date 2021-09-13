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Данилов удивлен реакцией на его заявление о переходе Украины на латиницу: "Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!"

13 084210
Данилов удивлен реакцией на его заявление о переходе Украины на латиницу: "Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов удивлен реакцией на его заявление о необходимости введения латиницы в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. "Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал секретарь СНБО.

"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент (из интервью Радио Свобода - ред.), где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей) Эту дискуссию готов продолжить, и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое!", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Он также добавил, что "особенно интересно было наблюдать зашкальную истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление".

""Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!", - резюмировал Данилов.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Volodymyr Viatrovych чора о 13:58



    Влада продовжує атакувати базові для національної ідентичності речі. Після спроби змінити символіку, назву країни, звучить пропозиція перейти на латинку.


    Тому повторю свої аргументи проти відмови від традиційною для українців кирилиці:

    1. Кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури та ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабшими, позбавить унікальності, відріже наступні покоління, які не читатимуть кирилицею, від культурної спадщини наших предків.


    2. «Відмова від кирилиці відгородить нас від Росії і наблизить до Європи» - головний аргумент її прихильників. Проте насправді зміна письма може відіграти протилежну роль - посилення русифікації.
    Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Запровадження латинки створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох із них.

    Більш того, така зміна може спровокувати рух в протилежному напрямку - звична кирилична російська для багатьох (особливо, старших людей) буде простішою у використанні, ніж незнайома латинська українська.
  • belge
    А давайте сразу на данилицу!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    3. Найуспішнішим прикладом переходу на латинку в історії є турецький.
    Швидкість (здійснено протягом 2 місяців) та ефективність реформи забезпечив політичний режим тодішньої Туреччини - авторитаризм на чолі з Ататюрком. Тому в Казахстані теж є шанси на успішну відмову від кирилиці.

    В Україні - ні, адже ми будуємо демократичну країну. Чи вже ні?


    4. Варіант плавного переходу, із паралельним використанням кирилиці та латинки, означатиме фактичну тримовність в країні - дві українські та російська.

    Тож замість потрібної єдності отримаємо ще одну лінію розколу.
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