Данилов удивлен реакцией на его заявление о переходе Украины на латиницу: "Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов удивлен реакцией на его заявление о необходимости введения латиницы в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. "Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал секретарь СНБО.

"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент (из интервью Радио Свобода - ред.), где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей) Эту дискуссию готов продолжить, и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое!", - отметил Данилов.

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Он также добавил, что "особенно интересно было наблюдать зашкальную истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление".

""Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!", - резюмировал Данилов.