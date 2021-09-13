С погибшим на Донбассе воином 503-го ОБМП Артуром Голубом простятся на Житомирщине

Церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Артуром Голубом пройдет 14 сентября в городе Малин Коростенского района Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Артур Владимирович Голуб родился в 1994 году, был матросом 503-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб 12 сентября в районе поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области от ранений, полученных при попадании в грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракеты, выпущенной со стороны российских войск.

Церемония прощания с воином начнется 14 сентября в 13:00 в городе Малин по адресу: ул. Крымского, 123.

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В 14:00 начнется церемония прощания на Городищанком кладбище.

Согласно распоряжению городского головы Александра Ситайло, 14 сентября в Малинской общине объявлено днем траура в знак скорби по Артуру Голубу. В общине приспустят флаги, ограничат проведение развлекательно-спортивных мероприятий и выключат музыку в заведениях торговли и ресторанного хозяйства.