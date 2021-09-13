Во львовской больнице скорой помощи находится 201 пациент, 200 из них не вакцинированы, - Садовый
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня говорим о COVID-19. Итоги очевидны - вакцинация работает. По состоянию на утро понедельника в больнице скорой помощи находится 201 пациент. 200 из них не вакцинированы! ️Мы должны быть мудрыми и сделать из этого правильные выводы", - отметил Садовый.
Он также добавил, что по результатам комиссии горродские власти Львова намерены обратиться к НСЗУ и Минздраву с просьбой вернуть юридическую возможность всем городским больницам принимать ковид-больных.
"Ведь мы видим, что статистика заболеваемости растет. А процедура контрактирования занимает много времени, которое в таких ситуациях может оказаться очень дорогим", - резюмировал Садовый.