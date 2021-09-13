"Извините, что не нищий", - новоназначенный глава БЭБ Мельник отказался объяснять происхождение недвижимости в Украине и Турции. ВИДЕО
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Проработавший всю жизнь в налоговых службах, новоназначенный глава БЭБ Вадим Мельник отказался объяснять журналисту Сергею Андрушко происхождение недвижимости в Украине, Турции и большие суммы наличных денег в гривне и долларах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", Мельник выразил готовность предоставить информацию компетентным государственным органам.
"Не хочу быть дерзким, но хочется сказать:"Извините, что не нищий", - сказал Мельник.