"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) объявило конкурсный отбор на должность постоянного главы правления, заявки от претендентов принимаются до 16 октября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как сообщается, основная ответственность будущего главы компании будет заключаться в председательстве и содействии работе правления как коллегиального органа, применении эффективных практик управления по всей компании в ее отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и другим уровнем руководства, а также в управлении отношениями с правительством как акционером АО.

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Кроме того, новый глава правления будет отвечать "за обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией, железной дорогой и промышленностью; обеспечение эффективного менеджмента стейкхолдеров "Укрзализныци"; обеспечение имплементации утвержденной долгосрочной стратегии УЗ и совершенствование "дорожной карты" имплементации с учетом новой рыночной структуры и законодательства в сфере ж/д перевозок".

Помимо этого, в зоне его ответственности будет реформирование модели управления бизнесом, трансформация организационной структуры и обеспечение внедрения новых систем управления в обществе согласно международным стандартам; совместно с членом правления, ответственным за пассажирские перевозки, - сопровождение безотлагательной разработки и внедрение улучшений качества пассажирских услуг, а также ведение переговоров для достижения приемлемого соглашения по социально важным пассажирским перевозкам с органами власти; обеспечение эффективности и прозрачности бизнес операций УЗ, усиление финпоказателей и возможностей для дальнейшего финансирования модернизации бизнеса, а также разработка и последовательная реализация плана уменьшения расходов и повышения эффективности бизнес-процессов, подготовка общества к конкуренции со стороны частного сектора.

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От нового главы компании также требуется способствовать развитию международного ж/д транспорта, включая транзит, укреплять роль Украины как логистического центра, внедрять комплексный план автоматизации с помощью стандартных цифровых систем, включая систему - ERP, обеспечивать эффективную борьбу с коррупцией в компании и ее кибернетическую безопасность.

Кроме того, среди требований к претенденту - не менее пяти лет опыта в управлении крупными компаниями в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, предправления. Необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слияние/поглощение), доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.

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Кандидат также должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях, успешный опыт управления крупным портфелем капитальных инвестиционных проектов, успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства, опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий.

В настоящее время пост и.о. главы правления "Укрзализныци" занимает советник министра инфраструктуры Александр Камышин.