Скандальный Дейдей увольняется с должности помощника начальника полиции Киева, - СМИ

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.

Об этом со ссылкой сообщает "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Декларация Дейдея опубликована на сайте НАПК. В документе указано, что это декларация, которую подают перед увольнением.

При этом на сайте Нацполиции информации о его увольнении пока нет.

Журналисты обратились к Дейдею за комментарием по поводу увольнения, но ответа не получили.

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Напомним, ранее Дейдей стал героем журналистского расследования о расстреле балканского наркоторговца Радое Звицера, которого пытались убить в центре Киева в мае 2020 года. По информации "Слідство.Інфо", Дейдей координировал транспортировку вероятных киллеровсначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.