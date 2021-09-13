Новости

Скандальный Дейдей увольняется с должности помощника начальника полиции Киева, - СМИ

15 02619
Скандальный Дейдей увольняется с должности помощника начальника полиции Киева, - СМИ
Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.

Об этом со ссылкой сообщает "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Декларация Дейдея опубликована на сайте НАПК. В документе указано, что это декларация, которую подают перед увольнением.

При этом на сайте Нацполиции информации о его увольнении пока нет.

Журналисты обратились к Дейдею за комментарием по поводу увольнения, но ответа не получили.

Смотрите: Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, ранее Дейдей стал героем журналистского расследования о расстреле балканского наркоторговца Радое Звицера, которого пытались убить в центре Киева в мае 2020 года. По информации "Слідство.Інфо", Дейдей координировал транспортировку вероятных киллеровсначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Василий Котов 8faa7ae9
    А за ррзбій так і не посадили...
  • Константин Першин 61e1a67b
    У Дейдея 3 доказанных эпизода грабежа в Одессе. Как такого могли взять в полицию???!!!
  • Ksenia VB
    аваківський птєнчик
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости