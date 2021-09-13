Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. ФОТО

13 сентября 2021 Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика". Судно правительство Бельгии передало Украинскому научному центру экологии моря, это позволит нашей стране восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Судно исследовало почти 1 млн. км моря и провело более тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем "Бельгика". Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - заявил Государственный секретарь по вопросам восстановления и стратегических инвестиций, ответственный за научную политику, заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

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