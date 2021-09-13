Новости

Подсудимый сбежал из зала суда в Луцке

5 04959
Подсудимый сбежал из зала суда в Луцке
Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По какому делу его привлекли в этот раз - неизвестно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

На заседании в Луцком горрайонном суде рассматривали ходатайство о смене меры пресечения на содержание под стражей. В зале не было конвоя. Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек.

В полиции Волыни подтвердили факт побега и сообщили, что разыскивают беглеца. Известно, что он был одет в спортивный костюм.

Также смотрите: Осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психбольницы на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Вокруг один грёбаный цирк...
  • Владимир fd08a616
    Клоуны рулят...
  • HermitAlex
    Так 73% вибирали КВН. Тепер "сміються" усі
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости