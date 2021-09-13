Подсудимый сбежал из зала суда в Луцке

Ранее мужчину не раз судили за изнасилования и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По какому делу его привлекли в этот раз - неизвестно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

На заседании в Луцком горрайонном суде рассматривали ходатайство о смене меры пресечения на содержание под стражей. В зале не было конвоя. Когда судья собирался зачитать решение о том, чтобы отправить мужчину за решетку, тот вышел из зала суда и бросился наутек.

В полиции Волыни подтвердили факт побега и сообщили, что разыскивают беглеца. Известно, что он был одет в спортивный костюм.

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