Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе, - Минфин

Правительство Украины ожидает на следующей неделе визит миссии Международного валютного фонда.

Об этом стало известно во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ на следующей неделе", - сказано в сообщении.

На встрече обсуждались условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

Всемирный банк - один из ключевых партнеров Украины.

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Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Министр финансов Сергей Марченко предполагал, что эта программа может быть продлена еще на полгода.