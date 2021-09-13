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Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко

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Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко
На заседании Временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

Костенко напомни, что комиссия сегодня заслушала людей, которые планировали спецоперацию и принимали в ней непосредственное участие.

"На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разногласия с ранее озвученной официальной версии ВСК по планированию и реализации спецоперации", - написал он.

Нардеп отметил, что во время заседания прозвучали новые фамилии. "Эти люди также должны быть заслушаны", - считает он.

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  • Ksenia VB
    Зелене чмо буде брехати і затуляти журналістам рота . Воно створило групу в телеграмі з журналістами і диктує що і як писати.

    І плювати на всі обов'язки президента. Головне рейтинг.
  • Ksenia VB
    Прессекретут Зеленського дає інтерв'ю мовою окупанта. Чули закон про мову ?
  • Small Jerboa
    Это ВЫ, Зе-тыпилы всеми силами стараетесь превратить историю ГОС ИЗМЕНЫ вашего Зели в "мыльную оперу".
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