Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко
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На заседании Временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
Костенко напомни, что комиссия сегодня заслушала людей, которые планировали спецоперацию и принимали в ней непосредственное участие.
"На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разногласия с ранее озвученной официальной версии ВСК по планированию и реализации спецоперации", - написал он.
Нардеп отметил, что во время заседания прозвучали новые фамилии. "Эти люди также должны быть заслушаны", - считает он.