Кабмин установил новые карантинные нормы и ввел два вида COVID-сертификатов

В Украине вводят два вида COVID-сертификатов. Для тех, кто получил, одну две прививки или не вакцинировался вообще, будут действовать разные ограничения. Новые правила заработают через неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ

В Украине будут действовать "зеленые" и "желтые" COVID-сертификаты. "Желтый" можно будет получить после первой прививке, "зеленый" - после двух.

Карантинные ограничения для владельцев "желтого" и "зеленого" сертификатов будут различаться.

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При введении "желтого" уровня эпидемиологической опасности учебные заведения смогут продолжать работу, если у 80% сотрудников будут "желтые" или "зеленые" сертификаты. Также ограничения не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

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В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат. Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При наличии у человека, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.