"ЕС" официально выдвинула кандидатом в депутаты Романа Сущенко, - Порошенко

Кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" в 197-м округе в Черкасской стал Роман Сущенко - журналист, бывший политзаключенный Кремля, первый заместитель председателя Черкасского областного совета.

Об этом на брифинге сообщил лидер партии Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Патриот, профессионал, талантливый журналист, который долгие годы работал в Париже. Российская ФСБ похитила Романа, бросила его в тюрьму, требуя предать и сдать Украины. И Роман продемонстрировал такую ​​силу, такую ​​твердость, такую ​​любовь к Украине, что расстроены были даже бандиты из российской ФСБ. Нам удалось вместе с тремя тысячами заложников Романа вернуть в Украину. И мне очень приятно, что Роман принял решение вернуться в Черкасскую область, возглавить нашу областную партийную организацию, и в результате его упорной работы, близости с людьми, активной работой в поле, рейтинг нашей политической силы между парламентскими и местными выборами вырос вдвое ", - подчеркнул Порошенко.

"Только с этой командой мы продолжим курс в ЕС и НАТО и не допустим пророссийского реванша в Украине. Европейский путь - это строительство Европы в Украине ", - заявил Сущенко.

В 184 округе на Херсонщине кандидатом в народные депутаты от "Европейской Солидарности" стал известный фермер, меценат Игорь Осипенко.

"Игорь Осипенко - фермер, человек от земли. Человек, который знает, что такое сельский труд. Человек, который не является каким-то парашютистом, а знает точно проблемы жителей Херсонской области. Он доказал, неоднократно избираясь и побеждая в округе областного уровня, сейчас очень достойно и мощно будет представлять "Европейскую Солидарность" на выборах в Херсонской области ", - рассказал Порошенко.

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В Винницкой области на должность главы Липовецкой ОТО "ЕС" директора школы, участника АТО Василия Авраменко.

"На должность председателя Липовецкой ОТГ мы планируем выдвинуть невероятную человека - учителя, директора школы, человека, который пользуется бешеной любовью учеников, коллектива, горожан, которые сегодня рядом с ними. Это невероятная и фантастическая личность. Человек, который добровольцем ушел на фронт. Человек, который в секторе С защищала украинскую землю и во время АТО, и во время ООС ", - сообщил Порошенко.

"Наша общая победа - это надежда на лучшее будущее для всего украинского народа", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

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