Главные новости 13 сентября: судебная реформа висит на волоске, скандал с видео о поджоге машины Лероса

Совет Судей заблокировал основную часть судебной реформы, полиция разбирается с видео, на котором похожий на Лероса мужчина обсуждает поджог машины нардепа, в Украине ввели новые карантинные правила - главные новости 13 сентября.

Совет судей заблокировал часть судебной реформы

Члены Совета Судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов Высшего совета правосудия. Без этого нельзя запустить процесс очищения ВСП. Спасти всех обещает Зеленский: в четверг он созывает в ОП встречус участием председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки" и говорит, что не допустит блокирования реформы.

Скандал с видео о поджоге машины Лероса

Сегодня в Telegram было опубликовано видео, на котором похожий на Лероса человек обсуждает организацию поджога машины народного депутата. ГБР заявило, что в действиях снятого на скрытую камеру мужчины может быть состав преступления. Полиция обещает тщательно изучить запись и приобщить ее к уголовному делу. Лерос говорит, что это - "грязная компания стаи Зеленского". По его словам, звук на видео полностью сфабрикован.

Заседание ВСК по "вагнеровцам"

Сегодня - второй день заседания, а будет еще и третий - завтра (изначально все собирались успеть аж в прошлую пятницу). Временная следственная комиссия впервые заслушала непосредственных участников спецоперации, их показания внесли в протокол. Завтра заслушают еще и экс-начальника ГУР Минобороны Бурбу. А вот Зеленского звать не будут: он неприкосновенный. Свою работу - а это расследование не только Вагнергейта, но также Иловайской трагедии и переговоров Медведчука с россиянами - комиссия планирует завершить до конца ноября.

Новые карантинные правила

Кабмин принял их сегодня, в действие вступят через неделю. В Украине вводят 2 вида сертификатов о вакцинации: "желтый" будут выдавать после получения первой дозы вакцины, "зеленый" - после второй. Ограничения, действующие в том или ином регионе, будут зависеть от того, у какого процента людей будут "желтые" и "зеленые" сертификаты.

Цены на газ в Европе бьют рекорды, зимой грозит дефицит

Тысяча кубометров газа стоит уже $737 (еще в августе было $533). Госдеп заявляет, что Европе зимой грозит дефицит газа и "на карту поставлены жизни людей". Германия тем временем начала сертифицировать "Северный поток-2". Процесс займет около четырех месяцев.

Украина хочет получить задержанного в Чехии российского боевика Франчетти

С соответствующим запросом Офис генпрокурора обратился в МИД Чешской Республики. Франчетти, по данным украинских следователей, причастен к оккупации Крыма. Лавров злится и требует от Праги пояснений.

Моргенштерну в Украину нельзя, - СБУ

Запрет на его въезд в страну официально подтвердили в СБУ. В спецслужбе пояснили, что "в творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ". Любые его гастроли на территории страны запрещены.

Черниговчанина судят за надпись "Зеля х#йло"

По версии следователей, мужчина 120 раз написал на расположенных по всему городу заборах и стенах зданий "Зеля х#йло".Изначально ему инкриминировали статью о хулиганстве из Уголовного кодекса, но потом решили вменить административное правонарушение. Сегодня было первое заседание суда, продолжение - завтра.