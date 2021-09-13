После захвата Крыма российского боевика Франчетти перебросили на Донбасс, - полиция

Задержанный 12 сентября в Праге российский боевик Александр Франчетти после оккупации Крыма ездил воевать на Донбасс.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.

"После того, как был захвачен Крым, Франчетти переместили на Донбасс, где начинались активные боевые действия. Это еще раз подтверждало, что он – не какой-то житель полуострова, возмущенный действиями украинской власти, как это демонстрировалось. Это человек, который был назначен руководителем одной из разведывательных групп и выполнял поставленные задачи", - рассказал он.

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Напомним, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о его выдаче. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.